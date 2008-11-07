Нацбанк еще немного укрепил курс гривни к доллару

Национальный банк Украины установил на 10 ноября официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 579.8400 за 100 долларов США (на 7 ноября – 579.8900). Согласно информации официального сайта НБУ, на 10 ноября Нацбанк установил официальный курс гривни к другим мировым валютам: 100 EUR – 739.6439 (на 7 ноября – 740.5195), 10 RUR – 2.1472 (на 7 ноября – 2.1548).

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