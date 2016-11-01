Российская милитаризация в Крыму: Reuters показало военные объекты РФ на полуострове (фоторепортаж)

Об этом говорится в репортаже Reuters по итогам посещения корреспондента агентства территории полуострова летом.

Ракетные бункеры, которые усеяли зеленые холмы вдоль южного побережья Крыма известны местными как «Объект 100». До недавнего времени туристы платили по $ 50, чтобы посетить заброшенные бывшие советские бункеры, которые служили во время «Холодной войны» в качестве защиты от военно-морских атак с Черного моря.

Теперь бункеры возвращаются к жизни. После того, как Россия взяла под свой контроль украинский Крым в 2014 году, в лесу вокруг этих мест появились отметки, предупреждающие посетителей от вхождения в "запрещенную зону Министерства обороны России."

Житель соседнего села, который сказал, что он работал на базе в прошлом году рассказал, что российские солдаты снова заняли эти места и блокировали дороги, ведущие в данную зону. При этом он не ответил, когда российские солдаты сюда прибыли.

«Это действующая военная база с ракетной системой защиты корабля», – сказал местный житель корреспонденту Reuters, который посетил эту территорию в июле.

Бункеры – это только одна маленькая часть новой российской программы милитаризации Крымского полуострова. На основании последних наблюдений сайта Рейтер, свидетельств от местных жителей, сообщений СМИ и официальных российских данных, Москва реанимировала несколько советских объектов в регионе, построила новые базы и разместила там своих солдат.

Крым находится на южном конце линии новых и реконструируемых российских военных объектов, которые простираются на север по дуге через западные регионы России и заканчиваются в Балтийском форпосте страны, в Калининграде.

Читайте такжеРоссия начинает "терять берега" в своих войнах - журналист РФ

Корреспондент Reuters летом, поездив по полуострову, увидел 18 частей, в том числе военно-морских баз, радиолокационных станций и аэродромов. Некоторые из них были совсем новые, некоторые были восстановленными военными объектами, а другие – в процессе ремонта.

Интересно, что Россия не делает секрета из своей милитаризации в Крыму. В частности, российская газета «Известия» со ссылкой на военный источник в мае сообщила, что Москва возобновит станцию «Днепр», которая сможет "обнаружить пуски баллистических, крылатых и гиперзвуковых ракет с акватории Черного и Средиземного морей".

Наращивание военной мощи, как увидел сотрудник Reuters, выходит за рамки того, что существовало в Крыму, когда он находился под контролем Киева.

В Перевальном, небольшой деревне у подножия горы недалеко от Симферополя в центре полуострова, Россия превращает заброшенный украинский военный объект на две новые базы.

Согласно документам, представленным министерством обороны РФ на официальном сайте тендера государственных закупок, одна из двух баз будет для береговой охраны, а другая – для артиллерийских подразделений.

Документы российского Минобороны, которые были поданы в период с октября 2014 года, указывают на то, что объединенные проекты будут включать общежития для более чем 1000 солдат, жилые здания с более чем 300 квартирами, депо для боеприпасов, ангары для свыше 500 военных машин, артиллерийский полигон и столовую.

Читайте такжеВ оккупированном Крыму наблюдается дефицит автогаза

Кроме этого, планируется построить новую школу и детский сад с бассейном, а также казармы для военного оркестра, демонстрируют документы.

Министерство обороны РФ не ответило на вопрос относительно базы в Перевальном.

Большая часть милитаризации в Крыму осуществляется российскими военно-морскими и сухопутными силами. Но возможно и доукомплектование воздушных сил.

Так, бывший гражданский аэропорт Бельбек был преобразован в военно-воздушную базу, утверждает корреспондент Reuters, который побывал на базе. Здание терминала было закрыто, а вход на базу в настоящее время охраняется российскими морскими силами.

Два других военных аэродрома, которые были оставлены украинцами, также теперь используются российскими военными. На аэродроме в Новофедоровке, в прибрежном селе на север от Севастополя, репортер Reuters увидел полдюжины темно-серых истребителей СУ-30 и светло-серый фронтовой бомбардировщик СУ-24.

Читайте такжеПервые обвинительные акты в отношении судей-предателей АР Крым направлены в суд - прокуратура

На другой авиабазе в Джанкое, в 40 км на юг от админграницы Крыма и Херсонской области, российские военные в синей форме осуществляли патрулирование в течение всего дня. В то время семь вертолетов Ми-24 были припаркованы на аэродроме.

"Были только два самолета здесь, когда Украина здесь была. И посмотрите на это место сейчас, вы можете увидеть гораздо больше здесь", – сказал молодой солдат Reuters на контрольно-пропускном пункте.

Министерство обороны РФ не ответило на вопрос относительно авиабаз.