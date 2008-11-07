ЕС предлагают рецепт противодействия российской «газовой дипломатии»

Неправительственная общественная организация «Европейский совет внешних отношений» обнародовал доклад своего эксперта, исполняющего обязанности директора форума по энергетической политике Кембриджского университета Пьера НОЭЛЯ, в котором содержится призыв к странам-членам ЕС создать единый рынок газа для противодействия российской «газовой дипломатии», которая ослабляет Евросоюз.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, в докладе отмечается, что на сегодняшний день Россия активно использует газ для разделения и политического ослабления Европы. При этом эксперт считает, что нынешний подход ЕС, который заключается, прежде всего, в поисках альтернативных источников энергоресурсов, будет неэффективным без создания единого европейского рынка природного газа.

В то же время П.НОЭЛЬ выражает убеждение в том, что опасения относительно возможного использования Россией газа как средства давления на ЕС, являются преувеличенными, поскольку на сегодняшний день частица российского газа во всем импорте уменьшилась по сравнению с 1980 годом с 80% до 42%. При этом, зависимость не будет расти, пока «Газпром» не соберется значительно увеличить экспорт газа в Европу.

Тем не менее, по словам П.НОЭЛЯ, газовые отношения с Россией стали вопросом, который существенно разделяет страны-члены ЕС, а также главной причиной неспособности ЕС выработать общую внешнюю политику относительно Москвы. По мнению эксперта, такие страны, как Германия и Италия, могут получать определенные экономические преимущества от хороших политических отношений с Россией. Страны Восточной Европы, зависимость которых от России является выше, могут действовать или как «троянский конь» (в случае Болгарии), или как сторонники новой "холодной войны" (Польша, Литва).

Именно поэтому, отмечает П.НОЭЛЬ, необходимо создать единый интегрированный и конкурентный газовый рынок, который должен «европеизировать» современные двусторонние отношения с Россией.

В связи с этим в докладе содержатся рекомендации относительно необходимости одобрения так называемого «третьего» газового пакета законодательства, который предусматривает независимость операторов газотранспортных сетей от газоснабжающих компаний, а также создание Агентства по сотрудничеству энергетических регуляторов. При этом эксперт предлагает усилить роль общеевропейского регулятора газового рынка, в том числе потому, что Россия заинтересована в сегментации европейского рынка, а, следовательно, по мнению П.НОЭЛЯ, ее инвестиции в газотранспортные сети и хранилища в ЕС должны были бы получать разрешения не только национальных властей, но и общеевропейского Агентства и Еврокомиссии на предмет соответствия антимонопольному законодательству.

Кроме того, Еврокомиссия, по мнению эксперта, должна была бы провести детальное исследование потребностей новых стран-членов ЕС в обеспечении безопасности поставок энергоресурсов и предложить общее инвестирование проектов, что способствовало бы уменьшению зависимости от России.

Эксперт также считает, что нужно прекратить публичные призывы к России относительно ратификации Европейской энергетической хартии, однако продолжить дипломатическую работу над этим, пытаясь убедить Россию в том, что присоединение к Хартии может быть выгодно Москве, в частности, относительно улучшения безопасности поставок газа через Украину.

Эксперт также не видит причин предоставлять субсидии на строительство газопровода «Набукко», сохранив лишь возможность предоставления дипломатической поддержки в случае, если найдутся компании, готовые подписать контракты на поставки газа по этому маршруту.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году Еврокомиссия выступила с предложениями относительно обязательного отделения операторов сетей от компаний-производителей газа, а также относительно создания европейского Агентства по сотрудничеству газовых регуляторов. Эти предложения вызвали недовольство со стороны российского «Газпрома». Сейчас проект предложений Еврокомиссии обсуждается в Европарламенте и Совете ЕС.