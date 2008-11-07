Решения Нацбанка загонят валюту в тень - эксперт

Жесткое регулирование Национальным банком Украины обменных отношений сделает этот вид банковских операций убыточным, что приведет к сворачиванию активности банков в данном направлении, последующему уходу значительной части наличной валюты в теневой оборот и дефициту наличной валюты в банковских учреждениях.

Такое мнение высказал в интервью корреспонденту УНИАН генеральный директор компании по управлению активами «Инэко-инвест» Олег МОРКВА.

Он считает, что «такая ситуация может вернуть Украину в период начала 90-х годов, когда по официальному курсу НБУ наличную валюту в стране в банках простым украинцам было просто невозможно купить, а в стране вовсю процветал «черный» рынок со всеми вытекающими отсюда правовыми и финансовыми рисками».

Как сообщалось, Национальный банк Украины 5 ноября 2008 года принял постановление №353, которым ужесточил правила проведения операций с валютой. В соответствии с документом, на наличном валютном рынке уполномоченные банки устанавливают курс продажи наличной валюты не выше официального курса. При этом цена покупки наличной валюты может устанавливаться банками в пределах 3% ниже цены продажи наличной валюты.

Банки не имеют права изменять курс на протяжении рабочего дня и обязаны в тот же день продать купленную валюту, а в случае отсутствия спроса ее продажа должна быть откорректирована на следующий рабочий день в сторону снижения.

НБУ также потребовал от банков принять организационно-правовые меры, чтобы с 1 января 2009 года перейти на торговлю наличной иностранной валютой исключительно через собственные кассы. Своим решением Нацбанк практически обязал банки разорвать договоры с партнерами, работающими в обменных пунктах по агентским соглашениям.