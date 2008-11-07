Госкомстат обнародовал инфляцию за октябрь

В Украине в октябре к сентябрю 2008 года зафиксирована инфляция на уровне 1,7%, в октябре т.г. к октябрю 2007 года инфляция составила 23,2%.

Об этом сообщается на сайте Государственного комитета статистики Украины.

По данным Госкомстата, с начала текущего года (за январь-октябрь 2008 года (к декабрю 2007 года) рост потребительских цен составил 18%. Индекс потребительских цен за январь-октябрь 2008 года, по сравнению с соответствующим периодом 2007 года, увеличился на 25,8%.

Как сообщает Госкомстат, цены на пищевые продукты и безалкогольные напитки в октябре 2008 году к октябрю 2007 году выросли на 29,4% (в январе-октябре к январю-октябрю 2007 года выросли на 38%), в частности, на пищевые продукты - на 29,8% (выросли на 39,3%), хлеб и хлебопродукты - на 33,9% (34,3%), в том числе на хлеб - на 31,2%, макаронные изделия - на 27,9%, кондитерские изделия из муки - 24,8%, мясо и мясопродукты - на 35,9% (40,4%), рыбу и рыбопродукты - на 22,3% (18,5%), молоко, сыр и яйца - выросли на 18,8% (35%), в том числе на молоко - на 19,2%, сыр и творог - на 19,3%, на яйца - на 20,5%, на масло и жиры - на 32,1% (64%), в том числе на масло сливочное - выросли на 11,9%, масло подсолнечное – на 12,7%, пищевые животные жиры – на 92,4%. Цены на фрукты в октябре т.г. к октябрю 2007 года выросли на 50,2% (в январе-октябре к январю-октябрю 2007 года выросли на 75%). На овощи, включая картофель, цены выросли на 13,3% (в январе-октябре к январю-октябрю 2007 года - на 39,3%), в том числе на картофель - на 10,6%. На сахар - выросли на 19,5% (16,8%), кондитерские изделия сахаристые - на 25,2% (22,9%), безалкогольные напитки - 19,7% (17,3%).

Алкогольные напитки и табачные изделия в октябре 2008 года к октябрю 2007 года подорожали на 19% (в январе-октябре к январю-октябрю 2007 года - на 13,4%), цены на одежду и обувь выросли - на 2,7% (2,6%), в том числе цены на одежду в октябре выросли на 2,7%, обувь - на 2,7%.

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива в октябре к октябрю 2007 года подорожали на 18,2% (12%), в том числе квартплата выросла на 35,6% (17,9%), цены на содержание и ремонт жилья выросли на 15,8% (14,9%), канализацию - на 48,3% (29,7%), воду – 42,1% (26,9%), цены на электроэнергию в октябре не изменились, на природный газ выросли на 14%, на горячую воду и отопление - выросли на 14% (9,1%).

Цены на предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья в октябре к октябрю 2007 года выросли на 8,9% (в январе-октябре к январю-октябрю 2007 года - на 6,3%), в том числе мебель, ковры и другие виды напольных покрытий подорожали на 10,1% (8,2%), домашний текстиль - на 5,5% (4,5%), бытовая техника - на 4,6% (2,8%).

Стоимость услуг здравоохранения в октябре к октябрю 2007 года возросла на 19,8% (в январе-октябре к январю-октябрю 2007 года - на 18,6%), в том числе стоимость медицинских товаров и оборудования - на 14,9% (14,8%), амбулаторные услуги подорожали на 24,7% (22,1%).

Цены в транспорте в октябре к октябрю 2007 года выросли на 27,2% (в январе-октябре к январю-октябрю 2007 года - на 24,6%), в том числе на покупку транспортных средств - выросли на 5,8% (5,9%), топливо и масла - на 28,8% (42,3%), транспортные услуги - на 37,6% (26,6%) (пассажирский железнодорожный транспорт - на 21,1% (16,9%), пассажирский автодорожный транспорт - на 41,4% (28,9%).

Цены в сфере связи в октябре выросли на 4,1% (в январе-октябре к январю-октябрю 2007 года - снизились на 0,5%), почтовые услуги подорожали на 42,8%, стоимость телефонных и телефаксовых услуг выросла на 5%.

Цены в сфере отдыха и культуры в октябре выросли на 9,4% (7,1%), при этом стоимость аудиотехники, фото- и компьютерного оборудования снизилась на 2,3% (снизилась на 3,1%), стоимость отдыха и услуг культуры - выросла на 19,4% (14,3%), газеты, книги и канцелярские товары подорожали на 11,8% (10,2%).

Цены в сфере образования в октябре к октябрю 2007 года выросли на 28,9% (в январе-октябре к январю-октябрю 2007 года - на 20,5%), в том числе дошкольное и начальное образование подорожало на 33,2% (28,3%), среднее образование - на 26,5% (19,5%), стоимость высшего образования увеличилась на 27,8% (18%).

Стоимость услуг ресторанов и отелей в октябре к октябрю 2007 года выросла на 29,3% (в январе-октябре к январю-октябрю 2007 года - на 28,4%).

Справка УНИАН. В Украине в октябре 2007 г. к октябрю 2006 года инфляция составила 14,8%, в январе-октябре к аналогичному периоду 2006 года - 12,2%. В октябре 2007 г. против сентября 2007 г. инфляция составила 2,9%, в январе-октябре 2007 г. (к декабрю 2006 года) - 11,7%.

В июле Всемирный банк увеличил прогноз роста ВВП Украины по итогам 2008 года с 5,5 до 6%, а также ухудшил прогноз инфляции с 17,2 до 21,5%

По прогнозам Европейского банка реконструкции и развития, среднегодовая инфляция в Украине в 2008 году составит 11,7%, рост ВВП – 5,5%.

В апреле 2008 года Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2008 году с 5,4% до 5,6%, а также ухудшил прогноз инфляции (декабрь к декабрю) с 10,6% до 17,1%.

Инфляция по итогам 2007 года (декабрь к декабрю) составила 16,6%, в 2006 году - 11,6%, в 2005 году - 10,3%.

В июле правительство ухудшило прогноз роста инфляции по итогам 2008 года с 9,6% до 15,3%, индекса цен производителей промпродукции - с 19,2% до 24,6%.