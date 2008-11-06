СБУ задержала замначальника Днестровской таможни

Сотрудники спецподразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Управления Службы безопасности Украины в Винницкой области совместно с работниками следственного отдела прокуратуры Винницкой области 4 ноября задержали заместителя начальника Днестровской таможни, который подозревается во взяточничестве.

Об этом УНИАН сегодня сообщили в пресс-службе УСБУ.

Согласно сообщению, заместитель начальника таможни был задержан в его рабочем кабинете в момент передачи ему взятки от предпринимателя за незаконное содействие в уклонении от таможенного контроля и оформления груза, который перемещался через таможенную границу Украины. Во время осмотра места события в столе таможенника было обнаружено и изъято еще 6,6 тыс. гривень и 3 тыс. долларов США, происхождение которых устанавливается.

По данному факту прокуратурой Винницкой области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки должностным лицом).

Ведется следствие.