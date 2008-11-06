У Ахметова тоже останавливают доменные печи

ОАО «Металлургический комбинат «Азовсталь» приостановило работу доменной печи №5, перейдя на работу четырьмя доменными печами №№2, 3, 4 и 6. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ООО «Метинвест Холдинг».

«Своевременное реагирование на изменение конъюнктуры рынка и, как следствие, временная приостановка ДП №5 дают возможность комбинату скорректировать работу других производственных объектов. В настоящее время доменный цех полностью обеспечивает потребности сталеплавильного комплекса комбината», - отметили в пресс-службе.

Ранее, 20 сентября 2008 года, была выведена из эксплуатации доменная печь №1.

Справка УНИАН. ОАО «Металлургический комбинат «Азовсталь» производит широкий спектр металлопродукции: слябы, сортовой и фасонный прокат, железнодорожные рельсы, рельсовые скрепления, квадратная заготовка, толстый лист, продукция из металлургических шлаков.

«Азовсталь» входит в тройку лидеров отраслевого рейтинга металлургических предприятий Украины.

«Азовсталь» входит в Дивизион стали и проката Группы «Метинвест».

ООО «Метинвест Холдинг» - управляющая компания Группы «Метинвест». Собственниками ООО «Метинвест Холдинг» являются голландская компания Metinvest B.V. (51,15%) и ЗАО «СКМ» (48,85%).