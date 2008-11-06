До конца недели в Украине будет сухо и холодно

Завтра в Украине ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в южной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 1-6° мороза, на юге и западе 0-5° тепла, на побережье морей и в Закарпатье 6-11°; днем 3-8° тепла, на Южном побережье Крыма 7-12°, в Закарпатье 13-18° тепла, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

8-9 ноября - небольшая и переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° мороза (8 ноября в восточной части до 10° мороза), в Крыму, на крайнем западе страны и юге Одесской области от 3° мороза до 2° тепла; днем 2-7° тепла. 9 ноября в Крыму, Прикарпатье и юге Одесской области до 10° тепла; в Закарпатье и Южном побережье Крыма ночью 2-7° тепла, днем 8-13°.

10-11 ноября - без осадков. Температура ночью существенно не изменится, днем несколько повысится.

В Киеве в пятницу ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 4-6° тепла. По области - переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-5° мороза, днем 3-6° тепла

8-9 ноября - небольшая облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 5-8 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем 2-7° тепла.

10-11 ноября - без осадков. Температура ночью существенно не изменится, днем несколько повысится.