30 октября в Голосеевский монастырь Киева придут десятки тысяч верующих

Как сообщает "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон", праздничная Божественная литургия в Голосеевском монастыре начнется в 08.00.

«30 октября греческая делегация подарит икону и башмачок от святых мощей Святителя Спиридона Тримифунтского. Святыню привезут настоятель собора святого Спиридона Тримифунтского (Керкира, Греция) первый секретарь Керкирский, Паксийский и Диапонтийских островов Митрополии архимандрит Иустинос (Константас) и архимандрит Агафон Дацьйос. В этот день, по традиции, двери обители будут открыты почти сутки, уже ночью сюда начинают прибывать десятки тысяч людей – это киевляне, паломники со всей Украины, с ближнего и дальнего зарубежья. Они приезжают, чтобы помолиться и поклониться матушке Алипии в день ее упокоения», - рассказал наместник Голосеевского монастыря архимандрит Исаакий (Андроник).

Официальную делегацию в Украине сопровождает исполнительный директор Благотворительного фонда "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" Андрей Ус.

Также в этот день после Божественной литургии будет отслужена панахида по матушке Алипии. Далее состоится традиционная праздничная трапеза для паломников - раздача известного монастырского угощения в честь памяти матушки.

«Матушка Алипия оставила заповедь: «Приходите ко мне, кричите, и я услышу». И люди приходят с житейскими просьбами и сокровенными молитвами, ощущая любовь матушки, её помощь. Никого она не оставляет без утешения, молясь пред Господом за всех нас. Через матушку Алипию люди приходят к Богу», - отметил наместник монастыря отец Исаакий.

По данным Голосеевского монастыря, в 2015 году, в день памяти матушки Алипии, монастырь посетили около 100 тысяч верующих.

*** Монахиня Алипия родилась 16 марта (3 марта - по старому стилю) 1905 года. Была пострижена в монашество в 1940-х годах в Киево-Печерской лавре.

За безропотное несение скорбей и многочисленные духовные подвиги Господь даровал ей дар исцеления и прозорливости.

В 1979 году монахиня Алипия поселилась на развалинах уничтоженной в 1926 году Голосеевской пустыни, где несла свой духовный подвиг. Сюда к ней приходило множество людей с просьбами об исцелении и духовной помощи.

30 октября 1988 года монахиня Алипия отошла ко Господу и была похоронена на Лесном кладбище города Киева.

18 мая 2006 года по благословению предстоятеля Украинской Православной Церкви митрополита Владимира тело блаженной старицы перезахоронили в Голосеевском монастыре, в усыпальнице под храмом в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник».

Матушка Алипия пока не причислена к лику святых, вместе с тем ее почитание можно сравнить с почитанием православными христианами Матроны Московской.

Дни поминовения монахини Алипии совершаются 30 числа каждого месяца (в феврале - 28 числа), 30 октября, 16 марта, 18 мая, 30 августа.

*** Среди христиан всего мира, святитель Спиридон Тримифунтский считается быстрым помощником и покровителем в трудных жизненных ситуациях. Также святой Спиридон отзывается на молитвы тех, кто испытывает финансовые трудности.