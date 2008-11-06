Акции российских нефтяных компаний вышли в лидеры падения (дополненная)

Российский фондовый рынок в четверг открылся падением индексов, свидетельствуют данные бирж. Индекс ММВБ на открытии потерял 8,05% и опустился до уровня 712,75 пункта, сообщает РИА новости. Индекс РТС практически сразу после открытия пробил вниз психологически важную отметку в 800 пунктов и к 10.35 снизился на 4,94% - до 788,80 пункта.

В лидерах падения на ММВБ с утра оказались акции "Газпром нефти" (минус 10,00%), "Татнефти" (минус 10,00%), "Роснефти" (минус 9,00%), "Норильского никеля" (минус 8,50%).

Фондовая биржа ММВБ приостановила торги акциями с 11.05 мск на час из-за падения техиндекса более чем на 5%, сообщил РИА Новости представитель биржи. "Мы приостановили торги на час с 11.05 мск", - сказал он.