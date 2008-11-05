Из-за указания Тимошенко уголь для ТЭС приходится покупать дороже

Генерирующие компании ТЭС, находящиеся в управлении НАК «Энергетическая компания Украины» (НАК «ЭКУ»), во исполнение решения Кабинета министров Украины прекратили закупку энергетического угля по прямым договорам на вторичном рынке.

Об этом УНИАН сообщил президент НАК «ЭКУ» Владимир ЗИНЕВИЧ.

По его словам, в настоящее время идут переговоры с ГП «Уголь Украины» об объеме угля, необходимого для поставки в ноябре-декабре текущего года и закупаемого исключительно у государственных шахт.

В.ЗИНЕВИЧ отметил, что в связи с финансовой несбалансированностью генкомпаний и мораторием Национального банка Украины на увеличение лимитов кредитования энергогенерирующих компаний НАК «ЭКУ» не сможет приобрести весь уголь, который готово поставить на сегодня госпредприятие «Уголь Украины».

При этом В.ЗИНЕВИЧ подчеркнул, что в условиях экономического кризиса и падения спроса на угольную продукцию со стороны металлургических предприятий, мировые цены на это сырье значительно снизились.

Так, по его словам, на 3 ноября 2008 года, согласно котировкам Platts, цены на уголь составили 100 долл./тонна в портах Амстердама, Роттердама, Антверпена, при калорийности 6000 Ккал/тонна и зольности 16%, что в пересчете на качественные показатели угля, поставляемого госпредприятием «Уголь Украины» составляет около 510 грн./т и соответствует мировым ценам».

Комментируя экономическую целесообразность решения правительства, которым ТЭС НАК «ЭКУ» обязали закупать уголь исключительно у госшахт на фоне избытка предложения и падения цен на уголь, В.ЗИНЕВИЧ отметил: «Сейчас предложение действительно превышает спрос, и цены на уголь падают. На вторичном рынке цена предложения не превышает 440 грн./т. Мы же покупаем уголь по 527 грн./т, что на 15% дороже, чем на вторичном рынке. С точки зрения НАК «Энергетическая компания Украины», в сегодняшних условиях целесообразнее было бы вернуться к ценам, действовавшим в августе этого года – 454 грн./т. Это позволило бы нам сбалансировать финансовое состояние энергогенерирующих компаний и удержать рост цен на электроэнергию. В то же время, НАК «Энергетическая компания Украины» с пониманием относится к проблемам, с которыми столкнулась в последнее время угольная отрасль и со своей стороны обеспечит закупку угля исключительно у госпредприятий в объемах, согласованных с Минуглепромом».

Как сообщал УНИАН, 1 ноября премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО дала протокольное поручение об использовании генерирующими компаниями НАК «Энергетическая компания Украины» энергетического угля, добытого исключительно на государственных шахтах.

По данным Минтопэнерго, на 4 ноября на складах ТЭС было накоплено 3,728 млн. тонн угля, 2,672 млн. тонн из которых хранились в государственных генкомпаниях, 0,989 млн. тонн – в ООО «Востокэнерго». Минтопэнерго планировало накопить на электростанциях 3,5 млн. тонн угля к 1 ноября. Объем угля, находящегося в настоящее время на складах, на 50,6%, или на 1,253 млн. тонн превышает показатель на аналогичную дату прошлого года.