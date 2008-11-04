Завтра на Крещатике - публичная сдача ключей от машин КГГА
19:23, 04 ноября 2008Общество
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А сами автомобили позже продадут
Завтра в 11.00 возле здания столичной мэрии будет организована публичная сдача чиновниками Киевской городской госадминистрации ключей от служебных автомобилей.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, мероприятие состоится на площадке перед центральным входом в здание КГГА.
Кроме автомобилей нынешнего руководства КГГА, будут представлены раритетные автомобили бывших должностных лиц.
Как напоминают в пресс-службе, мероприятие организовано во исполнение распоряжения мэра о проведении первого аукциона по продаже автомобилей автопарка Киевсовета и КГГА.
Дата проведения самого аукциона не сообщается.
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