Черновецкий устроил киевлянам «черный вторник»

Столичная власть не смогла грамотно обеспечить продажу новых жетонов на проезд в метрополитене.

Такое мнение высказал директор аналитическо-исследовательского центра “Институт города" Александр СЕРГИЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе центра.

Он отметил, что в первый день введения новой стоимости проезда в метро возле касс образовались огромные очереди, поскольку люди не могли заранее приобрести новые жетоны. Кроме того, большинство пассажиров обменивало старые жетоны на новые «по курсу» 4 к 1.

«Если бы у ЧЕРНОВЕЦКОГО и остальных должностных лиц было немного сердца и больше ума, они начали бы продавать новые жетоны не в день подорожания, а за неделю до «черного вторника», – считает А.СЕРГИЕНКО. Он также обратил внимание на то, что "городская власть и не подумала обеспечить школьников, студентов и обычных пассажиров месячными проездными».

Эксперт также сказал, что, "невзирая на обещания Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО относительно сохранения для киевлян стоимости проезда в метро на уровне 50 коп., все пассажиры – и прописанные, и не прописанные в столице, – будут платить по 2 грн. за проезд, поскольку годовые проездные билеты сейчас никто не продает".