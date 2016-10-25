Около половины украинцев хотят в Евросоюз - опрос

Об этом сообщает пресс-служба КМИС, ссылаясь на результаты исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии в сентябре 2016 года.

Согласно полученным данным, если бы референдум по вопросу, вступать ли Украине в ЕС, проводился в ходе опроса, то 49,1% жителей Украины проголосовали бы за вступление Украины в ЕС, 25,4% - против. Остальные разделилась на тех, кто не определился - 15,1% и тех, кто не принимали бы участия в голосовании - 10,4%.

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Если бы те, кто не определился, как голосовать, не пришли бы на референдум, или пришли бы и голосовали так же, как и те, кто определился, в голосовании приняли бы около 74% всех, кто имеет право голосовать и проживает на неоккупированной территории Украины. Тогда поданные голоса распределились бы следующим образом: за вступление в ЕС - 66%, против - 34%.

В Институте отмечают, что готовность жителей Украины проголосовать за вступление в ЕС в течение времени, прошедшего после аннексии Крыма и начала войны на Востоке, практически не изменилась: согласно объединенным годовым данным, в 2015 году за вступление Украины в ЕС были готовы проголосовать 51,8% жителей Украины (без оккупированных территорий), в феврале этого года - 51%, в мае - 49%, в сентябре - 49% (разница - в пределах статистической погрешности).

Вступление в НАТО поддержали бы сейчас на референдуме 39,2% опрошенных, против голосовали бы 31,2% респондентов, не приняли бы участия в голосовании 17,8%, а 11,8% не определились по этому вопросу.

В ходе опроса выяснилось, что вступление Украины в Таможенный союз с Россией, Беларусью и Казахстаном поддержали бы на референдуме 17,9%, против выступили бы 54,6% опрошенных. Не определились по вопросу 16,2%, а 11,2% респондентов сказали, что не приняли бы участие в этом референдуме.

Всеукраинское исследование проводилось с 16 по 26 сентября 2016 года, во время его проведения были опрошены методом личного интервью 2040 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым и оккупированной части Донецкой и Луганской областей. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%; 2,8% - для показателей, близких к 25%; 2,0% - для показателей, близких к 10%; 1,4% - для показателей, близких к 5%.