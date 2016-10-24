30% украинцев хотят эмигрировать в другую страну - опрос

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Социологической группой «Рейтинг» в сентябре 2016 года.

В большей степени проявляют желание уехать за границу на постоянное место жительства или на работу жители Западного и Центрального регионов, мужчины, люди младшего возраста, с высоким уровнем образования и доходов.

Читайте такжеЭксперт: 40% украинцев готовы выехать за границу на временную работу

Основные причины для желания выезда за границу на постоянное место жительства – получение лучших условий жизни (53%), желание обеспечить лучшее будущее для детей (41%), отсутствие достойной работы в Украине (32%). При этом, для респондентов, имеющих детей до 16 лет, желание обеспечить лучшее будущее для детей является основным мотивом (52%) выезда за границу на постоянное место жительства.

Среди других мотивов выезда за границу на постоянное место жительства: 13% - с целью лучшей самореализации, 8% - через ощущение себя в опасности в Украине, 7% - с целью получения лучшего образования или лучшего медицинского обслуживания, 5% - за лучшиими условиями ведения бизнеса за рубежом.