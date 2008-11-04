Правительство Австрии национализировало банк, купив его за два евро

Правительство Австрии купило 99,78 процента акций банка Kommunalkredit за два евро, сообщает AFP. На этот шаг власти решились пойти для спасения финансовой организации, являющейся кредитором муниципальных властей, от банкротства.

Основными владельцами Kommunalkredit являются австрийский банк Volksbank и франко-бельгийский Dexia. Им принадлежит 50,78 и 49 процента акций австрийской кредитной организации соответственно. По условиям сделки, Volkbank и Dexia получат за свои пакеты ценных бумаг по одному евро. Остальные 0,22 процента акций Kommunalkredit останутся под контролем муниципальных властей Австрии.

После того, как национализация Kommunalkredit завершиться, правительство намерено инвестировать в финансовую организацию около 100 миллионов евро для увеличения ее основного капитала.

Лента.ру