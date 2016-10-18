Уничтожение "Моторолы": СМИ узнали, что думают о террористе "ДНР" на родине его вдовы

Ее бабушка остается жить на освобожденной украинской территории и убеждает, что судьба внучки и ее горе-мужа ей неинтересна, говорится в сюжете ТСН.

Уроженка Славянска Елена познакомилась с террористом, когда он осматривал дома местных для расположения террористических позиций. В одном из интервью рассказывал, что сам предложил себя за зятя, не сообщая, что уже женат.

Провал террористической операции зятя заставил новоиспеченных родственников террориста бежать. В одноэтажном доме осталась только бабушка – говорит, судьба родственников ей больше не интересна.

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Смерть зятя внучки женщину тоже не впечатлила: "Я его видела только раз. Откуда я знаю, кого убили, кого прибили, кого вынесли, похоронили, откуда я знаю".

Опечалилась смертью террориста только соседка Оля – девушка до сих пор общается с вдовой "Моторолы".

"Я только вчера узнала, что погиб ее муж, я вчера плакала, тоже расстраиваюсь. Она хотела вернуться с мамой, но как, я не знаю", - говорит девушка.

При упоминании о боевике все другие соседи рассказывают не о нем, а о войне.

О "подвигах" "Моторолы" здесь напоминает разве один вагончик и на нем три буквы "ДНР", которые местные решили так и не закрашивать.

Напомним, одного из главарей боевиков "ДНР" Арсена Павлова, известного как "Моторола", ликвидировали вечером 16 октября. По предварительной информации, его взорвали в лифте дома, в котором он проживал. В группировке "ДНР" в уничтожении Павлова обвинили "украинскую диверсионно-разведывательную группу".

"Моторола" был одним из самых жестоких боевиков "ДНР". В частности, он расстрелял пленного украинского военного Игоря Брановицького. Сам "Моторола" признался в убийстве 15 пленных военнослужащих ВСУ.