Внутренняя безопасность полиции разоблачила "черных инспекторов", которые легализовали и продавали элитные авто (фото)

Как сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины, в состав группы входили 7 человек из числа бывших сотрудников МРЭО ГАИ и действующие сотрудники полиции.

Установлено, что воры в различных городах похищали автомобили бизнес-класса и выходили на связь с "нужными" людьми в правоохранительных органах. Те рассчитывались с ворами, забирали автомобили, а затем, пользуясь возможностью доступа к ведомственным базам данных, документации и необходимых процедур, регистрировали иномарки под видом заранее подобранных аналогичных моделей, которые официально зарегистрированы на территории временно оккупированного Крыма.

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В дальнейшем на автомобилях перебивались заводские номера агрегатов, менялись государственные номерные знаки, для них изготавливались необходимые документы и ключи. За это время аферисты подыскивали потенциальных покупателей, а затем продавали им автомобили по ценам ниже рыночных. В результате на каждой сделке злоумышленники зарабатывали от 10 до 20 тысяч долларов.

Во время санкционированных обысков, проведенных у подозреваемых, оперативники Департамента внутренней безопасности изъяли государственные номерные знаки на транспортные средства, ключи от автомобилей, металлические вставки с идентификационными номерами авто. Кроме того, полицейские обнаружили компьютерную технику, свидетельства о регистрации автомобилей, черновую документацию, паспорта Украины, банковские печати, мобильные телефоны, деньги, а также 5 элитных автомобилей, которые злоумышленники не успели сбыть.

Начато уголовное производство по ч.3 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством), ст. 290 (уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства), ч.2 ст. 357 (похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества), ч.3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины.

Также устанавливается круг всех лиц, причастных к преступной деятельности группы, владельцы обнаруженных автомобилей.