Гройсман уверяет, что Кабмин не поддержит инициативу о повышении зарплаты нардепам

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«На прошлой неделе Верховная Рада проголосовала выводы и рекомендации народных депутатов относительно внесенного нами проекта бюджета на 2017 год. Сейчас мы в правительстве прорабатываем изменения, предложенные народными депутатами», - отметил Гройсман.

По его словам, дельные инициативы будут учтены, но некоторые будут однозначно отклонены, в частности, о повышении зарплаты депутатам.

«Мы не поддержим инициативу депутатов повысить самим себе зарплату практически вдвое. Считаю, что этот вопрос сейчас не актуален», - подчеркнул Гройсман.

Он отметил, что «сейчас всем нам надо прежде всего думать над тем, как поднять доходы обычным людям. Мы уже заложили в проект бюджета повышение зарплат учителей, врачей и в целом повышение социальных стандартов. Ко второму чтению правительство намерено эти позиции только усилить».

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 20 октября приняла постановление «О выводах и предложениях к проекту закона о государственном бюджете Украины на 2017 год» (№ 5000-П).

Этим постановлением был принят проект бюджета на 2017 год в первом чтении, а также принято решение о повышении заработной платы народным депутатам в 2-2,5 раза - до более 40 тыс. грн.