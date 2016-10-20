Рада приняла в первом чтении проект бюджета-2017

Решение поддержали 230 депутатов.

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"Кто-то не проголосует за бюджет по политическим причинам, потому что жаба давит", - сказал Гройсман перед голосованием.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 21 сентября приняла на рассмотрение подготовленный правительством проект государственного бюджета на 2017 год с дефицитом в 3% ВВП, доходами - 706,269 млрд грн, расходами - 775,265 млрд грн.

Кабинет министров утвердил проект госбюджета 15 сентября на внеочередном заседании. Во время его презентации премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что подготовленный бюджет является бюджетом экономического развития.

Ранее министр финансов Александр Данилюк заявил, что народные депутаты Украины в рамках обсуждения проекта государственного бюджета на 2017 год предложили внести 1165 поправок к документу, однако большинство поправок были отклонены из-за несбалансированности расходов и доходов.

Также ранее сообщалось, что комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета рекомендовал парламенту учесть при рассмотрении разработанного Кабинетом министров проекта государственного бюджета на 2017 год ряд поправок.

«Комитет по вопросам бюджета принял решение рекомендовать Верховной Раде принять за основу и в целом подготовленный комитетом проект постановления 5000-П относительно выводов и предложений к законопроекту», - заявил представитель комитета, народный депутат Александр Горбунов.

В июне текущего года Кабмин утвердил проект бюджетной резолюции, которая предусматривает рост ВВП в 2017 году на 3-4%, инфляцию на уровне 8,1%, уровень безработицы 8,6%, прогнозный уровень госдолга - 66,8% ВВП и курс гривни на уровне 27,2 грн за 1 доллар.

По данным Госстата, дефицит внешней торговли товарами в Украине в январе-августе 2016 года составила 1,465 млрд долл. против 548,5 млн долл. профицита за аналогичный период прошлого года. Экспорт товаров из Украины в январе-августе 2016 года к январю-августу 2015 года снизился на 9% - до 22,719 млрд долл., импорт - на 0,9%, до 24,184 млрд долл.