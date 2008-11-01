На Львовщине опять подделали акты на возмещение убытков от стихии

Во Львовской области работники Государственной службы борьбы с экономической преступностью разоблачили должностных лиц сельского совета.

Как сообщили УНИАН в Департаменте по связям с общественностью МВД Украины, работники сельсовета подделали акты обследования объектов социально-культурной сферы в селе, якобы поврежденных в результате стихийного бедствия, на основании которых незаконно использовали субвенцию из госбюджета на сумму свыше 1 млн. гривен.

Органами прокуратуры по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364 и ч.2 ст.366 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением и служебный подлог).