На Львовщине опять подделали акты на возмещение убытков от стихии
18:58, 01 ноября 2008Общество
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Подозревают чиновников из сельсовета
Во Львовской области работники Государственной службы борьбы с экономической преступностью разоблачили должностных лиц сельского совета.
Как сообщили УНИАН в Департаменте по связям с общественностью МВД Украины, работники сельсовета подделали акты обследования объектов социально-культурной сферы в селе, якобы поврежденных в результате стихийного бедствия, на основании которых незаконно использовали субвенцию из госбюджета на сумму свыше 1 млн. гривен.
Органами прокуратуры по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364 и ч.2 ст.366 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением и служебный подлог).
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