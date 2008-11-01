Новый киевский мост испытали по старинке (фото)

Сегодняшние испытания – заключительный этап перед вводом в эксплуатацию киевского моста на входе в Гавань, - заявил Владимир ПРОДИВУС – председатель наблюдательного совета ОАО «Мостобуд».

«Новая дорога на 10 километров сократит расстояние с оболонского направления на Подол. Автомобилисты уйдут от огромного числа примыканий и светофоров. Лишь один светофор будет около Петровского моста (на перекрестке с улицей Электриков), а следующий – при выезде на Набережно-Крещатикскую дорогу», - прокомментировал корреспонденту УНИАН В.ПРОДИВУС.

Еще некоторое время движение будет осуществляться по старой схеме: в одну сторону, из центра города – на Московский мост и Обо-лонь. Это продлится, пока не завершат строительство эстакады и дорожной развязки с моста – на Набережно-Крещатикскую, - объяснил В.ПРОДИВУС. «Если сегодня открыть движение в обе стороны – пробка вытянется аж до окраин Оболони», - добавил он.

Сегодня – первый день испытаний. Утром на мост заехали мощ-ные самосвалы, груженые асфальтом. Корреспондент УНИАН насчитал 20 автомобилей. Как пояснили наблюдавшие за испытаниями независимые эксперты из «ГосдорНИИ», общий вес каждого – до 25-ти тонн. Автомобили сутки простоят на мосту, а прикрепленные к пролетному строению специальные датчики – зафиксируют, как мост реагирует на нагрузки. Завтра планируется провести так называемые динамическое испытания – тот же груженый транспорт разгонят до определенной скорости, а затем произведут резкое и одновременное торможение. Датчики зарегистрируют поведение моста и в такой ситуации.

На вопрос УНИАН, закладываются ли во время испытаний возможные перегрузки, В.ПРОДИВУС ответил утвердительно: «Ведь мы знаем, как забиты бывают наши мосты. И хотя коэффициенты допустимых перегрузок учтены и заложены в конструкцию еще на стадии проектирования, во время подобных испытаний принято поднимать статическую нагрузку на 25, а динамическую – на 10 процентов от проекта. Это обусловлено тем, что эксплуатация мостов должна быть безопасной даже в самых экстремальных условиях».

Говоря о стоимости моста и режиме экономии, глава наблюдательного совета «Мостобуда» подчеркнул: «Сегодня в мировом мостостроении верх взяла тенденция к отказу от дешевых материалов – в пользу долговечности и надежности. Чтобы внедрить аналогичные подходы в Украине, именно «Мостобуд» стал соразработчиком новых отечественных норм проектирования мостов, которые практически совпадают с европейскими. Например, наши сегодняшние проектные нормативы для расчета нагрузки для мостов максимально приближены к евростандартам и превышают российские на 15-30%. В частности, наши нормы предписывают срок жизни моста – 100 лет. Испытываемый сегодня мост спроектирован и построен как раз в соответствии с такими нормами. Выносливость конструкций, применяемые материалы, гидроизоляция – все соответствует высоким международным требованиям».

Особо отметил В.ПРОДИВУС усилия столичной городской власти, которая, несмотря на поразивший экономику мировой кризис, делает все, чтобы финансирование строительства соответствовало бы графику.

В выходных дней, мост на входе в Гавань будет сдавать экзамен на профпригодность, поэтому движение транспорта по нему перекрыто. В понедельник переезд через Днепр заработает в прежнем режиме.

У мостовиков есть старая традиция: во время испытаний сооружения на прочность проектировщики и строители находятся непосредственно под мостом, подтверждая надежность и безопасность конструкции. Именно там и дал интервью для УНИАН В.ПРОДИВУС.

Справка УНИАН. Мост на входе в Гавань – первый завершенный объект, входящий в строящийся Подольский мостовой переход через Днепр в Киеве. Генподрядчиком на этой внеклассной стройке является ОАО «Мостобуд». Также «Мостобуд» - генподрядчик на строительстве еще одного внеклассного сооружения – автотранспортной магистрали через Днепр в Запорожье.

В Украине нет мостостроительных компаний, способных одновременно осуществлять строительство 2-х внеклассных мостов.