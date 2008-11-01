Кабмин взялся разобраться с мясным импортом

Министерство аграрной политики Украины предлагает запретить ввоз по давальческим схемам на территорию страны мяса и мясопродуктов (группа 02 УКТ ВЭД), а также ее переработку.

Соответствующие меры предусмотрены в проекте постановления Кабинета Министров Украины, текст которого обнародован на официальном сайте КМУ.

Согласно предоставленной информации, действие этого постановления не будет распространяться на продукцию, которая оформлена в таможенном режиме переработки на таможенной территории Украины как давальческое сырье, до введения в действие этого постановления.

Как говорится в объяснительной записке, проект постановления разработан с целью недопущения спада в производственном сегменте мясного рынка и обеспечения населения качественной продукцией отечественного производства.

Сообщается, что внутренний рынок Украины 2-3 года назад был критически зависимым от импорта мясной продукции, но на сегодня он стал более самодостаточным. При этом насыщение внутреннего рынка импортным мясным сырьем по демпинговым ценам при одновременном росте собственного производства мяса привело к снижению конкурентоспособности мясной отрасли.

Отмечается, что в целом за 9 месяцев текущего года импортировано 366 тыс. тонн мяса и пищевых субпродуктов, что на 203,6 тыс. тонн, или в 2,3 раза, больше, чем за 9 месяцев прошлого года, – на общую сумму 574 млн. долл. Кроме этого, в качестве давальческого сырья на таможенную территорию Украины ввезено 58,1 тыс. тонн мяса на общую сумму 91 млн. долл.

«При этом государственный бюджет потерял и продолжает терять сотни миллионов гривен неуплаченной пошлины, а заниженная цена на импортированную продукцию в нынешних чрезвычайно сложных условиях еще больше дестабилизирует внутренний рынок», – говорится в пояснительной записке.

В случае принятия правительством Украины данного постановления документ вступит в силу с момента его официального опубликования.