Старые жетоны в киевском метро будут менять по курсу 4:1

Распоряжение Киевской городской государственной администрации о повышении стоимости проезда в городском пассажирском транспорте уже подписано и вступит в силу после опубликования в официальных средствах массовой информации столичной власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в интервью журналистам начальник Главного управления по вопросам ценовой политики КГГА Василий ЯСТРУБИНСКИЙ, комментируя сегодняшнее заявление первого заместителя главы администрации Дениса БАССА об установлении с 1 ноября в столице новых тарифов на проезд в общественном транспорте.

Так, на вопрос подписано ли соответствующее распоряжение, В.ЯСТРУБИНСКИЙ ответил положительно. В то же время он отметил, что документ вступит в силу после опубликования.

В свою очередь, начальник коммунального предприятия «Киевский метрополитен» Петр МИРОШНИКОВ сказал, что еще не видел подписанного документа. По его словам, столичная подземка готова к обслуживанию пассажиров по новым тарифам. Как объяснил П.МИРОШНИКОВ, киевляне, купившие проездные билеты на ноябрь, смогут ими пользоваться. В то же время жетоны будут обмениваться «по курсу»: то есть на один новый жетон нужно будет предоставить 4 старых.

Планируется, что годовые проездные билеты, в которых предусматривается сохранение стоимости проезда на уровне 50 копеек поступят в продажу с декабря и будут действовать по декабрь следующего года. Как отметил П.МИРОШНИКОВ, такой проездной будет стоить 365 грн., и киевляне смогут на протяжении дня осуществить по нему любое количество поездок.

Директор КП «Киевпасстранс» Николай ЛАМБУЦКИЙ также сообщил, что на наземном транспорте жители столицы смогут ездить на протяжении ноября по тем месячным проездным билетам, которые они купили, а с декабря будут введены годовые проездные, в которых также сохранена нынешняя стоимость проезда. По информации Н.ЛАМБУЦКОГО, сейчас печатаются новые талоны стоимостью 1,5 и 2 грн., 1,5 – для тех, кто покупает билет на остановке, и 2 грн. – для тех, кто его покупает уже в автобусе, троллейбусе или трамвае.

Он отметил, что эти талоны будут пригодными к использованию и в будущем, после введения специальных электронных компостеров. По словам директора “Киевпасстранса”, если у киевлян сейчас есть на руках талоны, которые они купили раньше, то после введения нового тарифа, они также будут обмениваться на новые «по курсу».

Как сообщал УНИАН, первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Денис БАСС сегодня заявил, что с завтрашнего дня, то есть с 1 ноября, в столице стоимость одной поездки в метро будет стоить 2 грн., в наземном транспорте - 1,5 грн.

Согласно принятому 30 сентября Киевсоветом решению «О ситуации в транспортной отрасли г. Киева», депутаты рекомендовали стоимость месячного проездного билета на метро установить в размере 80 грн.; на один вид наземного транспорта (трамвай, троллейбус или автобус) – 60 грн.; на два вида транспорта, одно из которых метро – 130 грн.; на два наземных вида транспорта – 110 грн.; на три наземных вида транспорта – 140 грн.; на четыре вида транспорта (в частности и метро) – 199 грн.

Проездные на квартал: на метро – 199 грн.; на один вид наземного транспорта (трамвай, троллейбус или автобус) – 150 грн.; на два вида транспорта, один из которых метро – 325 грн.; на два наземных вида транспорта – 275 грн.; на три наземных вида транспорта – 350 грн.; на четыре вида транспорта (в частности метро) – 499 грн.

Проездные на год: на метро – 365 грн.; на один вид наземного транспорта (трамвай, троллейбус или автобус) – 275 грн.; на два вида транспорта, один из каких метро – 575 грн.; на два наземных вида транспорта – 495 грн.; на три наземных вида транспорта – 660 грн.; на четыре вида транспорта (в частности метро) – 799 грн.

Депутаты также предусматривали, что до конца 2009 года должен быть завершен переход на транспортную карточку киевлянина, а с 2010 года – переход на дифференцированную систему оплаты проезда в зависимости от расстояния и количества станций метрополитена.