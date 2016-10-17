Генерал СБУ Вовк: убийство Моторолы – это фейк, он где-то за Байкалом скрывается

Такое мнение изданию "ГОРДОН" высказал бывший начальник Главного следственного управления Службы безопасности Украины генерал Василий Вовк.

"Я не вижу никакой угрозы терактов на территории Украины по одной простой причине. Убийство Моторолы - фейк. Это инсценировка. Скорее всего, он в России. Где-то за Байкалом скрывается. Всех защищенных Москвой людей отправляют в том направлении. Это не человек, это - лицо. И это лицо должно сидеть в тюрьме. Причем не у нас, а в России. Вот они его и спрятали. Сделают вид, что похоронили, и все", - считает Вовк.

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Как сообщал УНИАН, боевик «Моторола» погиб в Донецке 16 октября в результате взрыва в лифте дома.

В Украине "Моторола" обвиняется в военных преступлениях, в том числе в расстреле пленных.