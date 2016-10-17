Бывший пленник "ЛНР" Жемчугов прибыл в Германию для лечения

09:19, 17 октября 2016
Общество
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Украинец Владимир Жемчугов, освобожденный из плена "ЛНР", прибыл в Кельн для лечения.

Депутат Европарламента помогла организовать лечение Жемчугова / Фото УНИАН

Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Владимир Жемчугов с женой прибыл в Кельн: завтра стартует интенсивное обследование в клинике университета", - написал он.

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Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила в фейсбуке, что немецкие врачи попытаются частично восстановить Жемчугову зрение. По ее словам, реабилитация в Германии стала возможна в первую очередь благодаря помощи и активному участию депутата Европарламента Ребекки Хармс.

Как сообщал УНИАН, Жемчугов лишился рук и глаз, подорвавшись на растяжке, когда возвращался с задания по закладке взрывчатки для подрыва электростанции. Он попал в плен к боевикам "ЛНР" и пробыл там почти год. В сентябре его удалось освободить в ходе обмена.
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