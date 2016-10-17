Бывший пленник "ЛНР" Жемчугов прибыл в Германию для лечения
Украинец Владимир Жемчугов, освобожденный из плена "ЛНР", прибыл в Кельн для лечения.
Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.
"Владимир Жемчугов с женой прибыл в Кельн: завтра стартует интенсивное обследование в клинике университета", - написал он.
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Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила в фейсбуке, что немецкие врачи попытаются частично восстановить Жемчугову зрение. По ее словам, реабилитация в Германии стала возможна в первую очередь благодаря помощи и активному участию депутата Европарламента Ребекки Хармс.
Как сообщал УНИАН, Жемчугов лишился рук и глаз, подорвавшись на растяжке, когда возвращался с задания по закладке взрывчатки для подрыва электростанции. Он попал в плен к боевикам "ЛНР" и пробыл там почти год. В сентябре его удалось освободить в ходе обмена.
2/2 Героя Володимира Жемчугова зустрів особисто генеральний консул у Дюссельдорфі В.Єгоров і буде ним опікуватися pic.twitter.com/uvNl4pyo6h— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 16 жовтня 2016 р.