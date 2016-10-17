В Польше принесли извинения за осквернение памятника воинам УПА в Верхрате

Соответствующее заявление опубликовал глава Фонда Международной Солидарности (Варшава), экс-министр иностранных дел Польши Кшиштоф Становский на польском сайте, посвященном 25-й годовщине Независимости Украины.

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"Склоняясь над могилами в Верхрате и Монастыре, просим прощения и призываем: нет нашего согласия на уничтожение могил, кладбищ, памятников! Знаем, что они являются частью тяжелого прошлого. В Польше есть увековечивание со времен оккупации, восстаний, шведского потопа, двух мировых войн. А польской традицией является уважение к умершим! Пусть покоятся в мире", - говорится в заявлении.

Они также обратились к своим гражданам с призывом отбросить язык ненависти, осудить уничтожение надгробий, агрессивные надписи на стенах и нападения на людей.

"Видео с актов вандализма на кладбищах и надгробиях обозначены знаком Лагеря Великой Польши (пол. OWP) публикуются на канале YouTube поляком, членом этой организации, который сейчас воюет на стороне пророссийских сепаратистов на Донбассе", - отмечается в заявлении.