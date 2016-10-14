Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поблагодарил украинских воинов за патриотизм, мужество и самоотверженную любовь к Родине.

Об этом говорится в переданном УНИАН приветствии главы правительства.

"На протяжении истории 14 октября всегда было днем украинской военной победы, символизирующим неразрывную связь всех поколений защитников Украины - воинов княжеской эпохи, казацких времен, борьбы за независимость Украины в ХХ веке и нынешних защитников Родины", - напомнил Гройсман.

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По его словам, немало защитников Украины находятся на передовой в зоне проведения антитеррористической операции или недавно из неё вернулись.

"О героизме бесстрашных украинских бойцов уже ходят легенды, и они известны во всем мире. Большое уважение всем нашим защитникам, искренняя человеческая благодарность за то, что Украина всегда будет гордиться своими воинами", - заметил премьер.

Гройсман пожелал всем защитникам и их семьям крепкого здоровья, добра, согласия, благополучия, успехов и непоколебимой веры в победу.