Сегодня отмечают День защитника Украины.

Праздник установлен указом президента Петра Порошенко от 14 октября 2014 года.

По случаю праздника сегодня в государстве состоится ряд мероприятий: концерты, выставки, фестивали.

Кроме того, 14 октября 1942 года была официально образована Украинская повстанческая армия, поэтому традиционно это также день УПА.

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Как сообщал УНИАН, ранее лучшим военнослужащим вручили награды и очередные воинские звания. За последние три года в Вооруженных силах Украины прошли службу более 200 тысяч мобилизованных и несколько десятков тысяч добровольцев. Только по официальным данным, более 2 тысяч военных погибли, защищая Украину от агрессора. Их память почтили минутой молчания.

Помолиться Божией Матери за украинских защитников всех попросила супруга президента Марина Порошенко.

Она записала видео, в котором поздравила украинцев с христианским праздником Покрова Богородицы, который отмечают 14 октября. На противовес советскому 23 февраля, Покрова имеет прямое отношение к украинского войска, потому что издавна была главным казачьим праздником.