Игорь Палица и Дмитрий Екимов открыли самый современный спорт-комплекс западной Украины

В Луцке отгремело торжественное открытие 48-го фитнес-клуба сети Sport Life, который уже приобрел статус самого модернизированного спортивного комплекса западной Украины. Строительство стало возможным благодаря председателю Волынского облсовета Игорю Палице. Это знаковое событие вызвало небывалый ажиотаж среди жителей и гостей города: в районе Театральной площади на праздничном концерте в честь открытия Sport Life собралось более 40 тысяч человек.

Жителям Луцка есть чем радоваться. Ведь Sport Life – самый большой фитнес-клуб в городе с полноформатной аква-зоной, которая содержит в себе три современных благоустроенных бассейна, с просторными тренажерными залами, оборудованными новейшими тренажерами и студиями для различных групповых программ на любой вкус, - все очень функционально и продумано до мелочей.

К тому же, как рассказал основатель группы компаний Sport Life Дмитрий ЕКИМОВ, новый фитнес-клуб построен по лучшим американским стандартом. «Этот клуб – прорыв современной фитнес-индустрии, наша сеть растет и развивается, - подчеркнул господин Екимов. - Новый фитнес-клуб Sport Life, что открылся на Волыни – уже 48-й в сети, которая охватывает практически все регионы страны. Из-за растущего спроса на фитнес-услуги в Украине мы планируем расширение сети своих клубов до 65, так что украинцев ждут открытия таких фитнес-клубов и в других городах страны – вскоре будут введены в действие еще около двух десятков таких клубов по всей Украине. Это – показатель темпов развития Sport Life".

Выступая на торжественном открытии нового фитнес-клуба Sport Life, председатель Волынского областного совета Игорь ПАЛИЦА отметил продуктивность взаимовыгодного сотрудничества бизнеса и власти, благодаря которому лидер фитнес-индустрии страны выходит на пограничную область.

«Волынь всегда славилась высокими спортивными достижениями, была и является краем, где культивируется активный образ жизни. Убежден, что новые спортивные учреждения, и, в частности, такой клуб, что соответствует современным требованиям, помогут в физическом развитии лучан, - сказал на церемонии открытия нового фитнес-клуба господин Палица. - Ведь новый клуб Sport Life будет способствовать инфраструктурному развитию областного центра, в нем отныне могут проходить спортивные мероприятия не только городского или областного, но и всеукраинского масштаба. Думаю, что национальными стартами дело в Луцке теперь не ограничится, и международная перспектива - не за горами. Сегодняшнее событие - это наглядный пример сотрудничества власти и бизнеса. Я уверен, что как власть, так и бизнес в дальнейшем будут делать все необходимое, чтобы сохранить и развить индустрию физкультуры, спорта и здорового образа жизни».

Незабываемый вечер открытия нового фитнес-клуба Sport Life завершило праздничное шоу мирового уровня, на котором выступили популярная группа «Друга ріка», известный кавер-бенд «F. L. I. R. T», боди-билдеры Sport Life, а танцовщицы исполнили зажигательный тверк. Завершился вечер выступлением неоновых барабанщиков. Все гости получили призы и подарки Sport Life.