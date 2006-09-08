Завтра погода резко изменится

Завтра в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Кратковременные дожди, грозы (днем в западных и северных областях местами небольшой дождь, ночью в восточных, южных областях и в Крыму без осадков). Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, ночью в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, температура ночью в западных областях 6-11°, на остальной территории 10-15°, на побережье морей до 18°, в западных областях 6-11° тепла; днем 15-20°, в восточных, южных областях и в Крыму 21-26°; в Карпатах ночью 3-8° тепла, днем 9-14°.

10-11 сентября - переменная облачность. Без существенных осадков, только 10 сентября ночью на юге Левобережья и в Крыму, а днем в восточных, Черниговской и Сумской областях местами кратковременный дождь, гроза. В западных областях ночью и утром кое-где туман. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, на побережье морей до 15°, днем 17-22° (на севере Левобережья 15-19°), в южной части и в Закарпатье 20-25°; в Карпатах ночью 1-6° тепла, днем 10-15°.

12-13 сентября - без осадков. Температура ночью 6-11°, в южной части к 14°; днем 20-25°, 12 сентября на севере Левобережья 18-23°.

В Киеве и области в субботу ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью кратковременные дожди, грозы, днем местами небольшой дождь. Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура в Киеве ночью 11-13°, днем 16-18°; по области ночью 10-15°, днем 15-20°.

10-11 сентября - переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 17-22°.

12-13 сентября - без осадков. Температура ночью существенно не изменится, днем повысится до 20-25°.