Кому кризис нипочем: чиновники накупили авто на 100 миллионов

Разразившийся финансовый кризис никак не отражается на аппетитах чиновников. По данным «Вестника государственных закупок», до конца года центральные власти, губернаторы и госкомпании планируют прикупить еще несколько десятков дорогих машин. Наиболее роскошную из них — Audi А8 4,2 Langversion quattro — ждут в Управлении государственной охраны, которым руководит генерал армии Валерий Гелетей, пишет «Дело». Уже до конца этой недели ведомство планирует провести тендер. По информации автодилеров, стоимость машины превышает 650 тысяч гривен.

Не назвавшийся представитель тендерного комитета Управления госохраны лаконично пояснил, что машина нужна именно такая и для служебных целей.

Ценители Audi работают не только в администрации госохраны. До конца октября запланирована покупка еще двух таких авто. Audi А6 Limousine приобретут в госпредприятии «НЭК «Укрэнерго». Цена этой машины в автосалонах достигает 450 тысяч гривен. Несколько скромнее планы у «Хмельницкоблэнерго». Энергетики решили купить Audi A6 3.2 FSI Quattro. Ее цена варьирует в пределах 300-400 тысяч гривен.

Самую дорогую версию американского Lexus — новинку этого года Lexus LX 570 — купили ОАО «Киевгаз» (территориальной общине Киева принадлежит около 30% акций этой компании. — «ДЕЛО») и Украинский госинститут по проектированию объектов дорожного хозяйства «Укргипродор». Стоимость внедорожника превышает 700 тысяч гривен. Сверхпрестижный Lexus купило и коммунальное предприятие Киевского областного совета «Автохозяйство». Модель LS 460 L обошлась коммунальщикам в 590 тысяч гривен. «Нам нужно иметь (в гараже автобазы. — «ДЕЛО») именно такую машину и никакую другую», — так объяснили причину дорогого приобретения в тендерном комитете предприятия.

Высоким спросом в государстве пользуется также Toyota Land Cruiser. С 2004 года и по сегодняшний день чиновниками либо предприятиями с государственной и коммунальной формами собственности куплено 15 таких авто. По данным «Вестника государственных закупок», стоимость приобретений в зависимости от модификации колебалась от 300 до 350 тысяч гривен.

Подобным авто обзавелось, к примеру, Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны. В августе этого года военная часть А0515 (ГУР Минобороны) купила Toyota Land Gruiser 120 Prado Executive рыночной стоимостью до 270 тысяч гривен. В департаменте по тендерным закупкам ГУР так и не смогли объяснить «ДЕЛУ» потребность в приобретении этого автомобиля. Но известно, что зимой этого года в Главное управление разведки пришел новый руководитель — полковник Виктор Гвоздь.

Губернатор Херсонской области Борис Силенков предпочел Volkswagen Touareg. Тендер на покупку данной машины состоится на этой неделе. Руководитель тендерного комитета Херсонской обладмнистрации Николай Руденко не стал скрывать цель покупки дорого авто, стоимость которого может достигать 290 тысяч гривен. Он сообщил, что дизельный внедорожник действительно предназначается для главы области. По словам Руденко, деньги на машину губернатора выделены еще два года назад. До последнего момента глава администрации использовал в служебных целях личный автотранспорт.

Выбор губернатора Силенкова не случаен. Согласно постановлению Кабмина №332 от 2001 года, стоимость автомобиля для руководителя области не может превышать 300 тысяч гривен. Более дорогие авто могут себе позволить только члены Кабмина и глава администрации президента (до 500 тысяч гривен). Должностные лица Секретариата правительства, аппарата Верховной Рады, Администрации президента могут перемещаться на машинах, которые не дороже 250 тысяч гривен. Практически нет выбора у чиновников на местах, заместителей мэров, замов глав облсоветов, которые могут использовать авто не дороже 60 тысяч.

Стоит отметить, что в «Вестнике государственных закупок» указан не весь перечень закупок машин для органов власти. По всей видимости, часть тендеров проводится в закрытом режиме, отмечает издание. В то же время государство с каждым годом все больше расходует средств на машины. Только Верховная Рада в этом году потратит миллион гривен на приобретение деталей и запчастей для своего автопарка.