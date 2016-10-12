Кожна третя дитина в Україні живе за межею бідності – дитячий омбудсмен

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба під час парламентських слухань на тему: "Права дитини в Україні: забезпечення, дотримання, захист".

Він відзначив, що система соцзахисту нині зосередила свою діяльність на наданні субсидій, тоді як це "не вирішує проблему бідності, інвалідності, насилля".

"Недостатнє забезпечення і порушення прав дитини має сьогодні місце в усіх сферах: у системі охорони здоров'я, освіти, соціального захисту", - сказав Кулеба.

Читайте такжеБідність повинна бути ліквідована до 2030 року - Генсек ООНГоворячи про основні виклики в системі охорони дитинства, він зазначив, що "12% дітей постраждали від агресії на сході, 27% дітей страждають від жорстокості і насильства".

"Соціальні послуги є недосяжними для більшої частини дітей та сімей. А критично мала кількість соціальних працівників не дає можливості вчасно виявити неблагополуччя і надати допомогу дитині і сім'ї", - сказав Кулеба.

"Більше 100 тисяч дітей вимушені жити не в сім'ї, а в інтернатному закладі, 154 тисячі дітей з інвалідністю позбавлені можливості повноцінного життя в соціумі", - зазначив уповноважений.

Згідно доповіді Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), майже п'ята частина дітей у країнах, що розвиваються, живуть за межею бідності. Доповідь ґрунтується на аналізі даних 2013 року.

19,5% дітей у країнах, що розвиваються, живуть в сім'ях, які в середньому мають щоденний дохід в $1,90 або ще менше. Це співвідношення серед дорослих становить 9,2%, повідомляється в доповіді.

Як повідомляв УНІАН раніше, в Україні більше 25 тисяч дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки та які не мають власного житла.

Загалом для забезпечення таких дітей житлом, необхідно 3 мдрд гривень. Про це заявив заступник департаменту із захисту прав дітей Міністерства соціальної політики України Володимир Вовк.