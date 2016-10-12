В днепровской больнице им. Мечникова огромные очереди: люди сдают кровь для раненых военных (фото, видео)

"Знаете друзья, где знают люди о войне!? Правильно, в Днепре! Это областная больница им. Мечникова. Люди услышали, что нужна кровь, потому что очень много раненых бойцов привезли за три последних дня. Вот это и есть команда!", - пишет на своей странице в Facebook начальник управления по вопросам АТО в Днепровской городском совете.

Читайте также"Спим по паре часов": военные рассказали об обстановке под Мариуполем и показали следы обстрелов (видео)

Как сообщал УНИАН, 11 октября в больницы Днепра доставили 10 раненых под Мариуполем бойцов.