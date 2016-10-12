В днепровской больнице им. Мечникова огромные очереди: люди сдают кровь для раненых военных (фото, видео)
14:35, 12 октября 2016Общество
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В Днепре в больнице им. Мечникова люди выстроились в очереди, чтобы сдать кровь для раненых бойцов АТО.
В Днепре сдают кровь для бойцов / facebook.com/evgeniy.terehov.583
"Знаете друзья, где знают люди о войне!? Правильно, в Днепре! Это областная больница им. Мечникова. Люди услышали, что нужна кровь, потому что очень много раненых бойцов привезли за три последних дня. Вот это и есть команда!", - пишет на своей странице в Facebook начальник управления по вопросам АТО в Днепровской городском совете.
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В Днепре сдают кровь для бойцов / facebook.com/evgeniy.terehov.583
Как сообщал УНИАН, 11 октября в больницы Днепра доставили 10 раненых под Мариуполем бойцов.
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