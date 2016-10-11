В больницы Днепра доставили 10 раненых под Мариуполем бойцов
18:34, 11 октября 2016Война
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В больницы Днепра доставили 10 раненых из зоны АТО.
Раненых военных в тяжелом состоянии эвакуировали из зоны АТО на вертолетах / Фото УНИАН
С ночи военных в тяжелом состоянии эвакуировали из зоны АТО на вертолетах. По словам медиков, их жизни ничто не угрожает.
В то же время раненные бойцы говорят, что о перемирии на передовой не идет и речи.
Как сообщал УНИАН, в понедельник, 10 октября, в 9 утра на участке Водяное-Широкине произошел массированный обстрел украинских позиций. За час боевики выпустили около 200 снарядов и мин из САУ, "Гвоздика", 120-мм и 82-мм, БМП, СПГ, гранатометов.
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