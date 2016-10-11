В больницы Днепра доставили 10 раненых под Мариуполем бойцов

С ночи военных в тяжелом состоянии эвакуировали из зоны АТО на вертолетах. По словам медиков, их жизни ничто не угрожает.

В то же время раненные бойцы говорят, что о перемирии на передовой не идет и речи.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 10 октября, в 9 утра на участке Водяное-Широкине произошел массированный обстрел украинских позиций. За час боевики выпустили около 200 снарядов и мин из САУ, "Гвоздика", 120-мм и 82-мм, БМП, СПГ, гранатометов.