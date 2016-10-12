Украинский консул не сможет попасть на суд по делу Сущенко

Об этом Громадському сообщил советник по консульским вопросам Посольства Украины в РФ Геннадий Брескаленко.

«Если дела по следующим статьям (Сущенко обвиняют в шпионаже - ред.), то суды проходят в закрытом режиме. Консулов на эти судебные заседания не пускают. Но на судах будет адвокат Марк Фейгин, он будет принимать официальное участие», - сказал Брескаленко.

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Он также отметил, что в России нарушили нормы допуска консула к задержанному Сущенко.

«Согласно законодательству, является консульская конвенция, консулов должны допускать в течение 4-х суток после задержания. Вы знаете, что мы обращались во все российские инстанции, полномочного по правам человека, в адрес следственного управления. Благодаря нашей настойчивости, мы получили разрешение на его посещение», - сказал он.

Брескаленко добавил, что Роман Сущенко сейчас находится в СИЗО Лефортово в Москве, состояние его здоровья удовлетворительное и замечаний к порядку содержания нет.

«Мы продолжаем всеми средствами доказывать его невиновность», - подчеркнул представитель Посольства.