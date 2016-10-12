В Киевской области задержан депутат Бориспольского горсовета на взятке в 3 тысячи долларов

00:52, 12 октября 2016
Общество
558

Во вторник, 11 октября, оперативники прокуратуры Киевской области и СБУ задержали депутата Бориспольского горсовета Киевской области на взятке 3 тыс. долларов.

kobl.gp.gov.ua

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киевской области, депутат требовал и получил у граждан указанную сумму за влияние на депутатов горсовета во время голосования за выделение им в частную собственность земельного участка для строительства и обслуживания жилого дома.

Читайте такжеПри получении взятки задержан и.о. председателя львовской Держпродспоживслужби

«После получения неправомерной выгоды злоумышленника задержали «на горячем» по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) УК Украины», - говорится в сообщении.

kobl.gp.gov.ua

Решается вопрос об избрании задержанному лицу меры пресечения в виде содержания под стражей.

Читайте такжеСуд арестовал задержанного на Прикарпатье за взятку чиновника местного Фонда госимущества

В ведомстве отметили, что в настоящее время проводится комплекс следственных и розыскных действий с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления.

kobl.gp.gov.ua

За содеянное уголовное правонарушение злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается, его ход находится на контроле областной прокуратуры.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter