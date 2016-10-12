В Киевской области задержан депутат Бориспольского горсовета на взятке в 3 тысячи долларов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киевской области, депутат требовал и получил у граждан указанную сумму за влияние на депутатов горсовета во время голосования за выделение им в частную собственность земельного участка для строительства и обслуживания жилого дома.

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«После получения неправомерной выгоды злоумышленника задержали «на горячем» по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) УК Украины», - говорится в сообщении.

Решается вопрос об избрании задержанному лицу меры пресечения в виде содержания под стражей.

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В ведомстве отметили, что в настоящее время проводится комплекс следственных и розыскных действий с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления.

За содеянное уголовное правонарушение злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается, его ход находится на контроле областной прокуратуры.