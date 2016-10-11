В РФ придумали уголовное дело против "украинских силовиков", якобы похищавших россиян для обмена

Об этом сообщила пресс-служба российского Следкома.

Следствие утверждает, что с апреля 2014 года "неустановленные лица из числа высшего руководства силовых структур Украины, используя свои властные и распорядительные полномочия, создали организованное преступное сообщество с целью совершения особо тяжких преступлений - похищения и дальнейшей торговли людьми для получения иной материальной выгоды".

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Объектами "членов сообщества" стали граждане Российской Федерации.

Их якобы незаконно преследовали, условно осуждали, а затем "похищали и незаконно удерживали с целью обмена на украинских военнослужащих, попавших в плен" к боевикам "Л/ДНР".

Напомним, недавно в России по надуманному обвинению в шпионаже был арестован украинский журналист Сущенко.