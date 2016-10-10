Фейгин об условиях содержания Сущенко в СИЗО: холодильник, телевизор и сосед-фигурант дела "Хизб ут-Тахрир"

«В камере у Романа холодильник, телевизор и радио. В воскресенье журналист из Парижа Сущенко увидел передачу Киселева. Чистый Пляс Пигаль», – написал Фейгин.

В камере у Романа холодильник, телевизор и радио. В воскресенье журналист из Парижа Сущенко увидел передачу Киселева. Чистый Пляс Пигаль — Mark Feygin (@mark_feygin) 10 октября 2016 г.

Адвокат отметил, что соседом Сущенко по камере является один из осужденных по делу Хизб-ут-Тахрир.

«Итак, Роман Сущенко в Лефортово в двухместной камере с соседом. Сосед из осужденных по делу Хизб-ут-Тахрир», – добавил Фейгин.

Итак, Роман Сущенко в Лефортово в двухместной камере с соседом. Сосед из осужденных по делу " Хизб-ут-Тахрир. — Mark Feygin (@mark_feygin) 10 октября 2016 г.

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ 30 сентября задержала Сущенко в Москве, объявив его сотрудником украинской разведки, который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, составляющих государственную тайну". В отношении Сущенко возбуждено уголовное дело по статье "шпионаж".

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Суд в Москве постановил арестовать журналиста до 30 ноября. Все суды по делу Сущенко состоятся в закрытом режиме. МИД Украины передало первому секретарю посольства РФ в Украине Ивану Заворину ноту протеста в связи с незаконным задержанием Сущенко.

8 октября источник сообщил УНИАН, что Россия намеренно изолирует Сущенко, допуск консула Украины к нему назначен аж на 14 октября.

Позже Сущенко рассказал журналистам "Новой газеты", которые посетили его в СИЗО, что сутки после задержания ему не давали пить и есть.