Задержанный боевик рассказал о российских офицерах в Донецке и спецподготовке в Ростове (видео)

Как сообщает пресс-центр СБУ, правоохранители установили, что житель города Доброполье с апреля 2014 года присоединился к боевикам и к октябрю 2016 года находился в составе незаконного подразделения.

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Во время задержания сотрудники спецслужбы изъяли у мужчины "военный билет ДНР" и оригиналы других "документов" с печатями террористической группировки.

Согласно "документам", боевик принимал непосредственное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции и получил ранения. Он, в частности, был участником обстрелов сил АТО в районе Донецкого аэропорта, поселка Редкодуб и выполнял задачи в составе диверсионной группы террористов.

Боевик рассказал, что дважды проходил спецподготовку в российских военных учебных центрах в Ростовской области, откуда выезжали в Украину вместе с российскими офицерами, которые ехали в Донецк "помогать".

Со слов задержанного, из-за недостатка денег он сбежал из незаконного вооруженного формирования и планировал вернуться в родное Доброполье. Боевик раскаялся в совершенных преступлениях и призвал всех участников террористических группировок сложить оружие.

Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. Во время досудебного следствия возможна переквалификация производства на ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) УК Украины.