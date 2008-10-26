Музей 2-й Украинской партизанской бригады создали прямо в лесу

На территории Шабелянского леса в Ильинецком районе Винницкой области открыли уникальный музей в специально обустроенной землянке.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила помощник председателя Винницкой ОГА Ирина КОШЕЛЬНИК.

Она отметила, что на базе Дашевского лесоохотничьего хозяйства, в Шабелянском лесу, где в 1943-1944 годах действовали четыре партизанских отряда, власти инициировали создание Музея партизанской славы.

Идею мемориального историко-культурного комплекса «Партизанский край» совместно реализовывали власти района и ветеранские организации. Основой музея стала землянка. Ее восстановили по документальным материалам и свидетельствам бывших партизанов – лежанка, грубо обтесанный дубовый стол, скамья и даже партизанский паек. На стендах – история партизанского движения в Ильинецком крае.

Первыми посетителями стали глава Винницкой облгосадминистрации Александр ДОМБРОВСКИЙ и ветераны партизанского движения, для которых провели экскурсию в новом музее. Ветераны, которые пришли на торжественное открытие музея, на вопрос о соответствии землянки образца 2008 года настоящей партизанской подтвердили: «Похожа».

На территории комплекса восстановлены еще две боевые партизанские землянки.

Также в канун 64-й годовщины освобождения Украины от фашистов глава облгосадминистрации, районное руководство, представители ветеранских и общественных организаций, молодежь, увековечивая память погибших, возложили цветы к реконструированному Мемориалу партизанской славы и к партизанским могилам. На территории Шабелянского леса похоронены 155 народных героев. Партизанские кладбища упорядочили у стоянок каждого из отрядов Второй партизанской бригады.

Мемориально-музейный комплекс под открытым небом, по мнению главы облгосадминистрации А.ДОМБРОВСКОГО, призван не только отдать дань исторической памяти и увековечить подвиг героев войны, но и воспитывать патриотические настроения молодого поколения.

Справка УНИАН. На территории Шабелянского леса в Ильинецком районе в августе-сентябре 1943 года действовали партизанские отряды, которые стали базой для «Партизанского соединения №44», а с 11 октября 1943 года – 2-й Украинской партизанской бригады. Командовал бригадой Анатолий Кондратюк. В ее состав входили три партизанских отряда: "За Родину", имени Ленина, имени Кирова. В конце 1943 года с бригадой взаимодействовал отряд «Искра». Также в состав бригады входил единственный в СССР еврейский партизанский отряд под руководством Давида Мудрика. Партизанская бригада насчитывала к концу 1943 года почти 3200 человек. Бригада действовала до января 1944 года, когда объединилась с наступающими частями Красной армии.