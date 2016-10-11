В Черкассах дали 9 лет террористу "ДНР", заставившему прекратить вещание украинских каналов в Бахмуте

Как сообщает прокуратура Черкасской области, по данным Службы безопасности Украины, которая осуществляла досудебное расследование, установлено, что мужчина находился в составе боевиков «ДНР».

Используя огнестрельное оружие, он в сопровождении двух вооруженных лиц заставил работников Артемовской радиотелевизионной станции прекратить вещание каналов украинского телевидения и перенастроить их на каналы Российской Федерации. В результате таких действий жители Артемовска и близлежащих районов были лишены возможности просмотра украинских программ и доступа к правдивой информации, что представляло угрозу информационной безопасности Украины.

Кроме этого, злоумышленник собирал сведения о местах нахождения и передвижения техники и личного состава Вооруженных сил Украины и передавал ее представителям «ДНР».

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Сотрудники СБУ в 2014 году задержали боевика по месту временного проживания в Корсуне-Шевченковском Черкасской области.

Его действия были квалифицированы по признакам правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или организации), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 1 ст. 263-1 (незаконное изготовление, переработка или ремонт огнестрельного оружия или фальсификация, незаконное удаление или изменение ее маркировки, или незаконное изготовление боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств) Уголовного кодекса Украины.

Прокуратурой Черкасской области в полном объеме было поддержано государственное обвинение в уголовном производстве, начатом по факту участия мужчины в террористической организации.

Судебное рассмотрение уголовного дела длилось более года в связи со значительным объемом исследуемых материалов дела, допросом всех участников производства.

В итоге Приднепровский районный суд Черкасс согласился с доводами прокурора и приговорил злоумышленника к наказанию в виде 9 лет лишения свободы. 11 октября приговор суда вступил в законную силу.