В Днепропетровской области боевик "Русской православной армии ДНР" получил 8 лет заключения

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на начальника отдела прокуратуры области Павла Угровецкого, на этой неделе Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области поддержал позицию прокуратуры Харьковской области и признал виновным 29-летнего жителя Донецкой области в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участии в непредусмотренных законом вооруженных формированиях и незаконном обращении с оружием и боеприпасами (ч.2 ст. 110, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

По его данным, во время суда было установлено, что весной 2014 года мужчина принимал активное участие в пророссийских митингах "Антимайдана" в Донецкой области. С целью изменения границ территории Украины и нарушения порядка, установленного Конституцией Украины, он вступил в ряды одного из боевых подразделений так называемой "ДНР".

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"Получив позывной "Сокол" и автомат Калашникова с боевыми патронами, злоумышленник принимал участие в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования "Русская православная армия ДНР". В частности, дежурил на блокпостах в Донецкой области и осуществлял фильтрационные мероприятия, направленные на выявление лиц, которые не поддерживают сепаратистскую деятельность. Кроме того, боевик принимал участие в вооруженном противостоянии с военнослужащими Вооруженных сил Украины на территории Луганской области", - отметил Угровецкий.

Задержали мужчину осенью 2015 года спецподразделения СБУ. Во время обыска по месту жительства злоумышленника были обнаружены боеприпасы, которые мужчина привез с передовой.

Суд признал мужчину виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений и приговорил к 8 годам лишения свободы.