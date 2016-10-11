На Тернопольщине задержали на взятке одного из руководителей райотдела полиции
10:09, 11 октября 2016Общество
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Служба безопасности Украины совместно с внутренней безопасностью полиции и военной прокуратурой задержала на взятке одного из руководителей Кременецкого отдела полиции Тернопольской области.
Полицейский требовал 10 тысяч / facebook.com/SecurSerUkraine
Как сообщает СБУ на своей странице в Facebook, полицейский требовал 10 тысяч гривень у местного жителя за закрытие уголовного производства о мошенничестве.
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Оперативники спецслужбы задержали вымогателя в личном автомобиле при передаче ему 8 тысяч гривень обещанной «награды».
Военная прокуратура Тернопольского гарнизона проводит досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 368 (получения неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.
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