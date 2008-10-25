Луценко ищет, кто саботировал подготовку Львова к Евро-2012

Милиция проверяет информацию о коррупционных действиях чиновников Львовского городского совета во время подготовки города к финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во Львове во время заседания круглого стола на тему: «Политический и экономический кризис в Украине» заявил министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО.

Отвечая на вопросы журналистов, владеют ли стражи порядка информацией о «саботировании городским председателем Львова Андреем САДОВЫМ Евро-2012 и передаче этого права принимать футбольный чемпионат Харькову», Ю.ЛУЦЕНКО сказал, что у МВД нет информации о заговоре между государственными служащими этих городов с целью передачи права на прием матчей европейского первенства.

В то же время министр внутренних дел сообщил, что «есть оперативная информация, она сейчас тщательным образом проверяется, о том, что единственно возможное место для строительства стадиона во Львове было скуплено чиновниками городского совета, чтобы впоследствии заложить эти деньги в выкуп земельного участка для строительства стадиона».

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, из 200 млн. грн. предварительной стоимости проекта строительства стадиона «40 млн. составляет оплата земельного участка частным лицам, которые ее выкупили, то есть чиновникам».

Министр сказал, что в ближайшее время станут известны результаты проверки этой информации, и если она подтвердится, то «должностные лица мэрии понесут уголовную ответственность».

Также Ю.ЛУЦЕНКО выразил мнение, что среди всех украинских города Львов хуже всего готовится к Евро-2012. По его словам, наилучшие показатели в подготовке к чемпионату имеют Донецк и Днепропетровск.

Как сообщал УНИАН, Львов является одним из 6 городов-кандидатов на проведение матчей финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

В июне этого года председатель Львовской облгосадминистрации Петр ОЛИЙНЫК заявил, что "некоторые финансово-политические группы оказывают давление на область с целью, чтобы мы отказалась от проведения финальных матчей чемпионата Европы 2012 в интересах Одессы и Харькова".

На минувшей неделе руководитель Исполнительной дирекции Евро-2012 Федерации футбола Украины Иван ФЕДОРЕНКО сообщил, что из-за постоянного промедления с началом строительных работ и неудовлетворительную подготовку Львова к Евро-2012 этот город может стать первым, которого исключат из списка претендентов на проведение матчей Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

24 октября Львовский городской совет создал комиссию, которая в максимально сжатые сроки должна определить генерального подрядчика строительства в городе стадиона к Евро-2012 года и проанализировать предложения о застройке территорий возле новой спортивной арены.

Ранее австрийская компания «ALPINE Bau GMBH» сообщила, что отказывается от подписания предложенного городом соглашения относительно генерального подотряда согласно утвержденному проекту и сметой, поскольку компания требовала за строительство стадиона больше средств, чем было предварительно договорено. Городская власть не смогла заплатить такие деньги и подписание соглашения не состоялось.