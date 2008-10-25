Власти Полтавы ссорятся з Газом Украины: сорвали пломбы с котельных

Власти Полтавы приняли решение распломбировать все котельные для подачи тепла в квартиры горожан, несмотря на отсутствие лимитов газа из-за задолженности перед дочерней компанией “Газ Украины” в сумме 4,1 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом горожанам сообщил мэр Полтавы Андрей МАТКОВСКИЙ.

Он заявил, что городские власти выполнили все требования ДК „Газ Украины”, поставленные во время переговоров в Киеве.

“Так, подано документы на закрытие зачетом 4 млн. 100 тыс. грн. – суммы, которая „висит” на „Полтаватеплоэнерго”. Возникла она в результате непогашенной разницы в тарифах. Выполнено еще одно требование - осуществлена предоплата за газ на текущий месяц. Поэтому сегодня мы приняли решение, не имея лимитов, принудительно распломбировать все котельные в городе. У нас была поддержка судов, прокуратуры, и предприятие “Полтавагаз” пошло нам навстречу”, - сказал А.МАТКОВСКИЙ.

По словам вице-мэра Полтавы Анатолия БЫСТРАЯ, не совсем понятен принципиальный подход газопоставщиков к именно Полтаве.

“Эти 4 млн. 100 тыс. – незначительная сумма, по сравнению с долгами других городов. Для примера: у Днепропетровска – 217 млн. грн. (долга за газ - УНИАН), у Харькова – 314 млн. грн., у Львова – 81 млн., у Запорожья – 70 млн. и так далее. По уровню проплат Полтава – в первой пятерке среди областных центров”, - заявил А.БЫСТРАЙ.

По его словам, лимиты на газ для Полтавы в “Газ Украины” обещает выделить до конца этой недели.

В то же время газотранспортеры заявили о снижении давления в сетях.