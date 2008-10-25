Университет им. Шевченко увековечил Остапа Бендера и «ключ от квартиры...»

В городе Старобельске Луганской области установлен памятник герою роману Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев» Остапу Бендеру.

Идея установления памятника принадлежит коллективу Луганского национального университета имени Тараса Шевченко (ЛНУ), сообщила УНИАН руководитель пресс-центра университета Елена ЛОШАКОВА.

Памятник открыт в Старобельске не случайно. Авторы романа, как корреспонденты газеты "Гудок", в 1923 году находились в городе в командировке, это подтверждено историческими фактами. Как утверждает директор-декан Старобельского факультета ЛНУ Николай ВИХВАТЕНКО, упомянутые писателями гостиница, колхозы, приют для престарелых и много чего другого сохранились до сих пор. Вблизи Старобельска действительно есть село Чмиревка (в романе Чмаровка) .

Автор памятника - преподаватель ЛНУ, скульптор Андрей БОРОВОЙ. За основу автор взял образ О.Бендера, созданный артистом, который первым сыграл эту роль в кино, Арчилом Гомиашвили. Художник показал популярного литературного героя именно в тот момент, когда беспризорный просит у него десять копеек. Как известно, на это Великий комбинатор ответил известной фразой про "ключ от квартиры, где деньги лежат".

Открытие памятника приурочено к 80-летию событий, описанных в романе, и десятилетию со дня основания Старобельского факультета Луганского национального университета имени Тараса Шевченко.