На Ялтинский заповедник совершена рейдерская атака

Государственный комитет лесного хозяйства Украины заявляет, что на Ялтинский горно-лесной природный заповедник совершена рейдерская атака.

Как говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы Гослесхоза, в среду, 22 октября в кабинеты работников Ялтинского природного заповедника ворвалась возглавляемая бывшим директором заповедника Владимиром КАПИТОНОВЫМ группа людей, которые, угрожая расправой исполняющему обязанности директора заповедника Наталии КОПЫЛ, потребовали от нее отказаться от должности и.о. директора заповедника. Потом обманным путем и силовым давлением отобрали гербовую печать предприятия у главного бухгалтера и заставили действующее руководство заповедника покинуть помещение, сообщает Гослесхоз.

По информации пресс-службы, “теперь на территории Ялтинского природного заповедника находится группа молодчиков, по признакам и поведению похожих на людей, связанных с организованной преступностью. Они пропускают на работу работников заповедника только по списку, незаконно не позволяя проходить на рабочее место исполняющему обязанности директора Ялтинского заповедника Н.Копыл. Кем утвержден вышеупомянутый список - неизвестно.

И.о. директора заповедника Н.Копыл была вынуждена обратиться в правоохранительные органы Автономной Республики Крым.

Государственный комитет лесного хозяйства Украины сегодня обратился правительственными телеграммами в Генеральную прокуратуру Украины и Министерство внутренних дел Украины с просьбой принять срочные меры, которые бы пресекли противоправные действия, направленные на захват Ялтинского горно-лесного природного заповедника.

По информации Гослесхоза, 10 октября 2008 года Н.Копыл была назначена и.о. директора Ялтинского горно-лесного природного заповедника. Новое назначение “вызвано тем, что в течение трех последних лет старое руководство заповедника всячески затягивало получение Государственного акта на землю Ялтинского горно-лесного природного заповедника, который бы определил и законодательно закрепил границы заповедника и исключил бы последующие земельные злоупотребления на его территории”. Прежний директор заповедника В.Капитонов освобожден в связи с окончанием срока действия контракта еще два месяца назад, сообщает Гослесхоз.

Как сообщал УНИАН, 23 октября крымские власти заявили, что Государственный комитет лесного хозяйства Украины незаконно переподчинил себе Ялтинский горно-лесной природный заповедник.

В руководстве правительства и парламента Крыма заявили, что Госкомлесхоз вывел Ялтинский заповедник из подчинения Республиканскому комитету лесного и охотничьего хозяйства АРК и переподчинил его непосредственно себе.

“Это вопиющее безобразие”, - заявил председатель ВР АРК Анатолий ГРИЦЕНКО, возмутившись, что «какой-то там комитет» переподчиняет себе «целые структуры».

Крымский спикер пообещал «адекватную реакцию» как парламента, так и правительства автономии.