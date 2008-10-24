Доллар на межбанке стабилизировался выше 6 гривен

18:44, 24 октября 2008
Общество
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Подробнее сообщает финансовая компания

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке цены на американскую валюту стабилизировались выше отметки 6,00 грн., сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Согласно сообщению, торги на межбанке по доллару США открылись котировками 5,9050/6,0250, к 11:00 цены поднялись до 5,9500/6,0350, а к 12:00 достигли значений 6,0050/6,0550. К закрытию цены установились на уровне 6,0200/6,0700. В 15:00 НБУ объявил о продаже валюты по курсу 5,3400.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2155/0,2210, к 12:00 цены повысились до 0,2175/0,2215. К закрытию торгов цены не изменились. В России курс доллар-рубль вырос до 27,1088 (+0,1304).

"На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,2709/1,2712, а к 15:00 упали до 1,2579/1,2581. Рынок евро-гривна открылся индикативными котировками 7,5010/7,6635, к 11:00 цены сконцентрировались в диапазоне 7,5270/7,6445, а к 12:00 снизились до 7,5265/7,5990. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по евро-гривна ушли вверх – 7,5740/7,6470", – говорится в сообщении компании.

 

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