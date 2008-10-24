Доллар на межбанке стабилизировался выше 6 гривен
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Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке цены на американскую валюту стабилизировались выше отметки 6,00 грн., сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».
Согласно сообщению, торги на межбанке по доллару США открылись котировками 5,9050/6,0250, к 11:00 цены поднялись до 5,9500/6,0350, а к 12:00 достигли значений 6,0050/6,0550. К закрытию цены установились на уровне 6,0200/6,0700. В 15:00 НБУ объявил о продаже валюты по курсу 5,3400.
Рублевый рынок открылся котировками 0,2155/0,2210, к 12:00 цены повысились до 0,2175/0,2215. К закрытию торгов цены не изменились. В России курс доллар-рубль вырос до 27,1088 (+0,1304).
"На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,2709/1,2712, а к 15:00 упали до 1,2579/1,2581. Рынок евро-гривна открылся индикативными котировками 7,5010/7,6635, к 11:00 цены сконцентрировались в диапазоне 7,5270/7,6445, а к 12:00 снизились до 7,5265/7,5990. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по евро-гривна ушли вверх – 7,5740/7,6470", – говорится в сообщении компании.