Россия отправила в оккупированный Крым еще один истребитель

В оккупированном Крыму на вооружение отдельного морского штурмового авиационного полка Черноморского флота РФ поступил еще один - девятый - многофункциональный истребитель Су-30СМ.

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Об этом сообщают «Новости Крыма» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа (ЮВО).

«Этот самолет, построенный на Иркутском авиационном предприятии, получил наименование «Севастопольский», – сообщили в пресс-службе ЮВО.

В ведомстве добавили, что экипаж нового истребителя прошел обучение в Ейском учебном центре и уже приступил к выполнению задач боевой подготовки.

Планируется, что до конца года авиаполк пополнится еще несколькими Су-30СМ, отметили в ведомстве.

По информации военных, летчики морской авиации ЧФ приступили к эксплуатации Су-30СМ с аэродрома в Крыму в январе прошлого года. Эти сверхзвуковые многофункциональные истребители заменят фронтовые бомбардировщики Су-24, которые составляли основу авиапарка морской авиации ЧФ и поэтапно снимаются с вооружения.